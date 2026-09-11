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Душевой шланг AM.PM F0415122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой шланг AM.PM F0415122 черный

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Душевой шланг AM.PM F0415122 черный - фото 1
Душевой шланг AM.PM F0415122 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые шланги
Цвет
черный
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
  • Душевой шланг AM.PM F0415122 черный - фото 1
  • Душевой шланг AM.PM F0415122 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевой шланг AM.PM F0415122 черный
1 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х4
Вес, г.
570

Описание товара Душевой шланг AM.PM F0415122 черный

Европейская компания AM PM была основана в 2010 году и сразу зарекомендовала себя как динамично развивающийся бренд с уникальной философией и бизнес-моделью. Со смесителями, санитарной керамикой, ваннами, душевыми системами этой компании повседневные места станут экстраординарными. Изделия AM PM популярны во всем мире благодаря высокому европейскому качеству, немецким технологиям и сочетанию минималистического скандинавского стиля с изящным итальянским.

Отзывы о товаре Душевой шланг AM.PM F0415122 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые шланги
Диаметр подключения, дюйм
G 1/2
Страна производства
Германия
Цвет
черный
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Описание
Европейская компания AM PM была основана в 2010 году и сразу зарекомендовала себя как динамично развивающийся бренд с уникальной философией и бизнес-моделью. Со смесителями, санитарной керамикой, ваннами, душевыми системами этой компании повседневные места станут экстраординарными. Изделия AM PM популярны во всем мире благодаря высокому европейскому качеству, немецким технологиям и сочетанию минималистического скандинавского стиля с изящным итальянским.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевой шланг AM.PM F0415122 черный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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