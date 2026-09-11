Душевой шланг AM.PM F0415100 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой шланг
Цвет
хром
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 990 руб. 2 610 руб.
В наличии
Код товара: 541661
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 990 руб. -24%
2 610 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х4
Вес, г.
570
Описание товара Душевой шланг AM.PM F0415100 хром
Европейская компания AM PM была основана в 2010 году и сразу зарекомендовала себя как динамично развивающийся бренд с уникальной философией и бизнес-моделью. Со смесителями, санитарной керамикой, ваннами, душевыми системами этой компании повседневные места станут экстраординарными. Изделия AM PM популярны во всем мире благодаря высокому европейскому качеству, немецким технологиям и сочетанию минималистического скандинавского стиля с изящным итальянским.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 990 руб. 2 520 руб.498 руб. в СплитДушевой шланг AM.PM F0415300 хром
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитДушевой шланг AM.PM F0415122 черный
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитДушевой шланг AM.PM F0400264 хром
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276000 хром
-
В наличииЦена 2 620 руб.655 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272000 хром
-
В наличииЦена 2 790 руб. 3 150 руб.698 руб. в СплитДушевой шланг AM.PM Like F0400164 хром
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28274000 хром
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272700 матовый белый
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272340 черный хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДушевой шланг AM.PM F0400364 хром
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28276670 матовый черный
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитШланг для душа Hansgrohe Isiflex 28272990 золото
Бренд
Тип товара
Душевой шланг
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Материал
ПВХ
Длина шланга
150
Страна производитель
Китай
Европейская компания AM PM была основана в 2010 году и сразу зарекомендовала себя как динамично развивающийся бренд с уникальной философией и бизнес-моделью. Со смесителями, санитарной керамикой, ваннами, душевыми системами этой компании повседневные места станут экстраординарными. Изделия AM PM популярны во всем мире благодаря высокому европейскому качеству, немецким технологиям и сочетанию минималистического скандинавского стиля с изящным итальянским.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой шланг AM.PM F0415100 хром - стоимость товара 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевой шланг AM.PM F0415100 хром