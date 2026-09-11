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Душевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром

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Душевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 890 руб. 
Начислим 2634 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Душевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром
43 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sunny
filter_none Товар входит в коллекцию Sunny

Коллекция Sunny


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.07х0.42х0.13
Вес, кг.
4.3

Описание товара Душевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром

Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Sunny. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств забота об экологии а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа.



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Отзывы о товаре Душевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
11 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
1
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
да
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
S-образные эксцентрики, аэратор, держатель душевой лейки, защита от скручивания, поворотный излив, регулируемый верхний душ
Страна производитель
Германия
Описание
Тотальный дизайн в действии: все детали душевой системы – от пропорций ручного и верхнего душей до рисунка расположения форсунок на лейках – подчинены единой дизайн-концепции коллекции Sunny. Интенсивный напор даже при низком давлении в системе: инновационная функция Air In увеличивает напор вдвое при этом сокращая расход воды на 30%. Результат – экономия средств забота об экологии а главное – непередаваемое удовольствие от принятия душа.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система AM.PM Sunny F0785C900 хром - стоимость товара 43890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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