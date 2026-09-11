Водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0
Электрический водонагреватель Electrolux EWH 80 Gladius 2.0 выполнен в классическом белом цвете и прекрасно впишется в любой интерьер. Прибор предусматривает в себе систему сухих ТЭНов «X-HEAT», что увеличивает срок службы. Большой магниевый анод защищает от образования накипи внутри бака. Функция «Экономичный режим» нагревает воду до 55 градусов. При такой температуре вода обеззараживается, а накипь не образуется. В случае прекращения подачи воды прибор автоматически отключается, что обеспечивает безопасность эксплуатации. Управляется прибор при помощи поворотного регулятора температур и цифрового дисплея с подсветкой.
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