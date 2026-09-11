Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Целеуказатель
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 140 руб.
1 650
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540101
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Что особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Применяется для использования на оружии с нарезным стволом калибра 300 WIN MAG, а также возможно использование на оружии в калибре 7 мм REMINGTON MAGNUM. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Кроме того, эти лазерные пристрелочные патроны позволяют прямо перед охотой очень быстро проверить, не сбился ли пристрелянный оптический прицел при транспортировке и избежать промахов по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании, не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора не требуется, достаточно поместить элементы питания в батарейный отсек. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.
Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 позволяет производить пристрелку или проверку пристрелки охотничьего оружия без стрельбы патронами. Что особенно актуально при использование дорогих боеприпасов. Применяется для использования на оружии с нарезным стволом калибра 300 WIN MAG, а также возможно использование на оружии в калибре 7 мм REMINGTON MAGNUM. Вы сможете точно настроить любые прицельные приспособления вашего оружия на этапе «холодной» пристрелки. Кроме того, эти лазерные пристрелочные патроны позволяют прямо перед охотой очень быстро проверить, не сбился ли пристрелянный оптический прицел при транспортировке и избежать промахов по этой причине. Малый вес и форма патрона удобны в использовании, не занимают много места в экипировке стрелка и охотника. Включение прибора не требуется, достаточно поместить элементы питания в батарейный отсек. Выключение прибора осуществляется поворотом донца гильзы и удалением элементов питания из лазерного модуля.
Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лазерный целеуказатель холодной пристрелки Veber CBS-CL300