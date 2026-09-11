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Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106

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Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 1
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 2
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 3
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 4
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 5
Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 1
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 2
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 3
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 4
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 5
  • Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
8 330 руб.  8 883 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 539942
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Размеры в упаковке, см
30х15х11
Вес, кг.
1.5

Описание товара Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106

Незаменимый помощник садовода аккумуляторный многофункциональный инструмент ISIO, предназначенный для формирования кустов и краев газона. Система Multi-Click упрощает замену принадлежностей. Литий-ионный аккумулятор 3,6 В обеспечивает до 50 минут работы без подзарядки, а встроенная антиблокировочная система Bosch обеспечивает отсутствие блокировок. Инструмент имеет удобную эргономичную конструкцию. При весе всего 550 г ISIO удобен в работе и хранении.

Отзывы о товаре Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Описание
Незаменимый помощник садовода аккумуляторный многофункциональный инструмент ISIO, предназначенный для формирования кустов и краев газона. Система Multi-Click упрощает замену принадлежностей. Литий-ионный аккумулятор 3,6 В обеспечивает до 50 минут работы без подзарядки, а встроенная антиблокировочная система Bosch обеспечивает отсутствие блокировок. Инструмент имеет удобную эргономичную конструкцию. При весе всего 550 г ISIO удобен в работе и хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Садовые ножницы электрические Bosch ISIO 3 0600833106 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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