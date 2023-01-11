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Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20

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Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 3
Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 4
Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 5
Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 6
Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 7
Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 8
Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 9
Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
для шитья, текстильная. для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2.5
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 1
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 2
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 3
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 4
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 5
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 6
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 7
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 8
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 9
  • Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538633
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для шитья, текстильная. для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка: 2 светодиода
Габариты
24x14x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
215

Описание товара Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20

Лупа Discovery Crafts DNK 20 снабжена не только нашейным шнурком, но и подставкой, поэтому может устанавливаться на стол. Этот оптический инструмент идеально подходит для занятий рукоделием: основная линза имеет большой диаметр (100 мм), лупа не занимает руки, есть встроенная подсветка. Также эту лупу можно использовать для рассматривания фотоальбомов, мелких текстов, чертежей и карт. Это хороший выбор для людей с неидеальным зрением, которые хотят заниматься любимыми хобби. По основному диаметру линза дает увеличение 2, 5 крата, по малому (25 мм) – 5 крат. Оптика сделана из прочного и легкого полимерного оптического стекла, передает контрастную и детализированную картинку без искажений. Светодиодная подсветка работает от батареек, создает равномерное освещение рабочей области и позволяет работать даже в полной темноте.

Отзывы о товаре Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20

11.01.2023
Георгий

Достоинства:
Нашейный и настольный варианты использования.
Достаточно большой диаметр основной линзы.
Подсветка.
Соотношение цена-качество.

Недостатки:
Базовое увеличение можно бы чуть больше.

Комментарий:
Достаточно удобная вещь, освобождающая руки при мелкой работе.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Лупы
Конструкция
настольная, на штативе
Корпус
пластик
Материал оптики
полимерное оптическое стекло
Назначение
для шитья, текстильная. для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
100
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
пластик
Дополнительно
подсветка: 2 светодиода
Габариты
24x14x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Лупа Discovery Crafts DNK 20 снабжена не только нашейным шнурком, но и подставкой, поэтому может устанавливаться на стол. Этот оптический инструмент идеально подходит для занятий рукоделием: основная линза имеет большой диаметр (100 мм), лупа не занимает руки, есть встроенная подсветка. Также эту лупу можно использовать для рассматривания фотоальбомов, мелких текстов, чертежей и карт. Это хороший выбор для людей с неидеальным зрением, которые хотят заниматься любимыми хобби. По основному диаметру линза дает увеличение 2, 5 крата, по малому (25 мм) – 5 крат. Оптика сделана из прочного и легкого полимерного оптического стекла, передает контрастную и детализированную картинку без искажений. Светодиодная подсветка работает от батареек, создает равномерное освещение рабочей области и позволяет работать даже в полной темноте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
11.01.2023
Георгий

Достоинства:
Нашейный и настольный варианты использования.
Достаточно большой диаметр основной линзы.
Подсветка.
Соотношение цена-качество.

Недостатки:
Базовое увеличение можно бы чуть больше.

Комментарий:
Достаточно удобная вещь, освобождающая руки при мелкой работе.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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