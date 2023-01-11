Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20
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Характеристики
Описание товара Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20
Лупа Discovery Crafts DNK 20 снабжена не только нашейным шнурком, но и подставкой, поэтому может устанавливаться на стол. Этот оптический инструмент идеально подходит для занятий рукоделием: основная линза имеет большой диаметр (100 мм), лупа не занимает руки, есть встроенная подсветка. Также эту лупу можно использовать для рассматривания фотоальбомов, мелких текстов, чертежей и карт. Это хороший выбор для людей с неидеальным зрением, которые хотят заниматься любимыми хобби. По основному диаметру линза дает увеличение 2, 5 крата, по малому (25 мм) – 5 крат. Оптика сделана из прочного и легкого полимерного оптического стекла, передает контрастную и детализированную картинку без искажений. Светодиодная подсветка работает от батареек, создает равномерное освещение рабочей области и позволяет работать даже в полной темноте.
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Достоинства:
Нашейный и настольный варианты использования.
Достаточно большой диаметр основной линзы.
Подсветка.
Соотношение цена-качество.
Недостатки:
Базовое увеличение можно бы чуть больше.
Комментарий:
Достаточно удобная вещь, освобождающая руки при мелкой работе.
Отзывы о товаре Лупа нашейная Discovery Crafts DNK 20
Достоинства:
Нашейный и настольный варианты использования.
Достаточно большой диаметр основной линзы.
Подсветка.
Соотношение цена-качество.
Недостатки:
Базовое увеличение можно бы чуть больше.
Комментарий:
Достаточно удобная вещь, освобождающая руки при мелкой работе.