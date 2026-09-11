Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30
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Характеристики
Описание товара Лупа налобная Discovery Crafts DHD 30
Лупа Discovery Crafts DHD позволяет устанавливать одну или сразу две линзы друг за другом. Благодаря этому проще подобрать подходящее для работы увеличение. Лупа очень удобна в использовании, так как линзы предназначены для наблюдений обоими глазами, длину головного крепления можно регулировать, также есть подсветка для работы в условиях слабой освещенности. В качестве материала для линз было использовано полимерное оптическое стекло. Оно прочное, передает четкую и контрастную картинку, и при этом оно достаточно легкое – особенно в сравнении с обычным стеклом. Это делает легче всю конструкцию, поэтому лупой удобно пользоваться даже длительное время без перерыва. В центре лупы расположена подсветка, которая работает от стандартных батареек. Лупа Discovery Crafts DHD – отличный выбор для профессиональной работы ювелира, часового мастера, компьютерного мастера, реставратора. Также она пригодится для технического хобби, например моделирования.
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