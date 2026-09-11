Бинокль Discovery Flint 8x40

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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
полевой
Диаметр объектива
40
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538486
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Discovery Flint 8x40 – полевой бинокль с классическим сочетанием 8-кратного увеличения и 40-миллиметровых объективов. Он подходит для решения разных наблюдательных задач на открытых пространствах: выслеживания дичи, изучения ландшафтов, построения маршрутов на местности, изучения птиц и многого другого. В бинокле используются призмы Porro и линзы из оптического стекла BK-7. Полное многослойное просветление повышает контрастность и яркость передаваемой картинки, что особенно важно при наблюдениях при слабой освещенности. Даже в сумерках и при низкой облачности изображение будет ясным, а мелкие детали будут просматриваться четко. Оптика также обеспечивает хороший обзор, которого хватает для комфортного наблюдения за быстро движущимися объектами. Бинокль легко адаптировать под любого пользователя. Фокус устанавливается при помощи центрального барабана. Есть регулировка межзрачкового расстояния и корректировка диоптрий. Складывающиеся наглазники и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для тех, кто носит очки. Корпус выполнен из металла и дополнен боковыми фактурными вставками, которые позволяют более надежно и удобно держать бинокль. В корпусе есть стандартное резьбовое крепление, чтобы использовать бинокль стационарно со штатива.
Discovery Flint 8x40 – полевой бинокль с классическим сочетанием 8-кратного увеличения и 40-миллиметровых объективов. Он подходит для решения разных наблюдательных задач на открытых пространствах: выслеживания дичи, изучения ландшафтов, построения маршрутов на местности, изучения птиц и многого другого. В бинокле используются призмы Porro и линзы из оптического стекла BK-7. Полное многослойное просветление повышает контрастность и яркость передаваемой картинки, что особенно важно при наблюдениях при слабой освещенности. Даже в сумерках и при низкой облачности изображение будет ясным, а мелкие детали будут просматриваться четко. Оптика также обеспечивает хороший обзор, которого хватает для комфортного наблюдения за быстро движущимися объектами. Бинокль легко адаптировать под любого пользователя. Фокус устанавливается при помощи центрального барабана. Есть регулировка межзрачкового расстояния и корректировка диоптрий. Складывающиеся наглазники и большой вынос зрачка обеспечивают удобство наблюдений для тех, кто носит очки. Корпус выполнен из металла и дополнен боковыми фактурными вставками, которые позволяют более надежно и удобно держать бинокль. В корпусе есть стандартное резьбовое крепление, чтобы использовать бинокль стационарно со штатива.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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