Штатив Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
карбон/металл
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538451
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
карбон/металл
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144.3
Длина в сложенном состоянии, см
33.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Штатив Falcon Eyes Green Line 1443C BHS-8
Falcon Eyes Green Line 1443С BHS-8– легкий карбоновый штатив для камер весом до 8 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной всего 340 мм.
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Бренд
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
карбон/металл
Количество секций в штанге
5
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
33.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
144.3
Длина в сложенном состоянии, см
33.5
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes Green Line 1443С BHS-8– легкий карбоновый штатив для камер весом до 8 кг. Максимальная рабочая высота 1443 мм. Детали из карбона делают штатив легче - вес штатива с шаровой головкой составляет всего 1 кг, а также обеспечивают длительный период эксплуатации без потери товарного вида. Подойдет для тех, кому нужен компактный в сложенном виде высокий штатив с хорошей грузоподъемностью. Благодаря механизму обратного складывания ног и телескопической центральной колонне, штатив в сложенном виде помещается в сумку длиной всего 340 мм.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, алюминиевые, напольные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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