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Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538433
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Описание товара Софтбокс Godox LD-SG150RS для LD150RS
Софтбокс Godox LD-SG150RS предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150RS, размер софтбокса 63х55 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д. Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения. В комплект входит чехол для хранения и удобной транспортировки.
Софтбокс Godox LD-SG150RS предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150RS, размер софтбокса 63х55 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д. Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения. В комплект входит чехол для хранения и удобной транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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