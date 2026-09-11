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Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R

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Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 1
Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 2
Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 3
Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 1
  • Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 2
  • Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 3
  • Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538432
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
86х45х30 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х39х7
Вес, кг.
1

Описание товара Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R

Софтбокс Godox LD-SG150R предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150R, размер софтбокса 86х45 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д. Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox LD-SG150R для LD150R




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
прямоугольный
Габаритные размеры, см
86х45х30 см
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox LD-SG150R предназначен для установки на светодиодный осветитель LD150R, размер софтбокса 86х45 см, глубина 30 см. Софтбокс может использоваться для самых различных задач - портретная съемка, предметная съемка, съемка интервью и т.д. Софтбокс устанавливается на раме осветителя с помощью «липучек». Серебристые внутренние стенки софтбокса направляют весь световой поток на рассеиватель, который, благодаря большой площади, формирует равномерный и мягкий светотеневой рисунок. Тканевая сотовая насадка обеспечивает более направленный световой пучок для контрастного освещения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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