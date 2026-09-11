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Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный

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Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный - фото 1
Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединитель
  • Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный - фото 1
  • Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538421
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Соединитель
Дополнительно
восьмиместный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х3
Вес, г.
200

Описание товара Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный

Godox TL-M8 - соединитель для 8 светодиодных осветителей TL-30. Имеет восемь резьбовых креплений диаметром 1/4. Это устройство позволяет соединять до восьми осветителей для создания разнообразных осветительных решеток, в центре устройства находится резьбовое отверстие 1/4 для установки получившейся конструкции на стойку или другую опору.

Отзывы о товаре Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Соединитель
Дополнительно
восьмиместный
Страна производитель
Китай
Описание
Godox TL-M8 - соединитель для 8 светодиодных осветителей TL-30. Имеет восемь резьбовых креплений диаметром 1/4. Это устройство позволяет соединять до восьми осветителей для создания разнообразных осветительных решеток, в центре устройства находится резьбовое отверстие 1/4 для установки получившейся конструкции на стойку или другую опору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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