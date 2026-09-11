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Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный

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Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный - фото 1
Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соединитель
  • Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный - фото 1
  • Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538420
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Соединитель
Дополнительно
двухместный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный

Godox TL-M2 - соединитель для двух светодиодных осветителей TL-30. Имеет два винта с резьбой 1/4. Объединение нескольких трубчатых осветителей позволяет создавать световые полосы различной длины.

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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Соединитель
Дополнительно
двухместный
Страна производитель
Китай
Описание
Godox TL-M2 - соединитель для двух светодиодных осветителей TL-30. Имеет два винта с резьбой 1/4. Объединение нескольких трубчатых осветителей позволяет создавать световые полосы различной длины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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