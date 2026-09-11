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Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный

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Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 8
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 9
Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 538391
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Размеры в упаковке, см
38х31х27
Вес, г.
300

Описание товара Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный

Мощный источник света для профессионального производства. M600D обеспечивает потрясающую освещенность 15700 люкс на расстоянии 3 метра (при использовании рефлектора из комплекта), поэтому способен освещать многое, от масштабных декораций до тонких выражений лица. Настоящий солнечный свет теперь в вашем распоряжении. Добавьте к этому возможность автономной работы от аккумуляторов V-Mount и дистанционное управление группами осветителей по протоколу DMX или через мобильное приложение Godox Light.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox Knowled M600D студийный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветитель
Описание
Мощный источник света для профессионального производства. M600D обеспечивает потрясающую освещенность 15700 люкс на расстоянии 3 метра (при использовании рефлектора из комплекта), поэтому способен освещать многое, от масштабных декораций до тонких выражений лица. Настоящий солнечный свет теперь в вашем распоряжении. Добавьте к этому возможность автономной работы от аккумуляторов V-Mount и дистанционное управление группами осветителей по протоколу DMX или через мобильное приложение Godox Light.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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