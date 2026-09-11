Набор 1toy Драйв металлических машинок, инерционные 10 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%850 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527707
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинки (10 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
360
Описание товара Набор 1toy Драйв металлических машинок, инерционные 10 шт
Набор от бренда 1toy Драйв, 10 шт. несомненно понравится вашему ребенку. Он включает в себя 10 металлических миниатюрных машинок, с помощью которых ребенок сможет устроить зрелищные гонки. Машинки из данного комплекта отличаются друг от друга и цветом и дизайном. Эти машинки можно отнести к карманным игрушкам, которые благодаря своим небольшим размерам удобно носить с собой.
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Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Возраст
от 3 лет
Материал
металл/пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Комплектация
машинки (10 шт.), упаковка
Страна производитель
Китай
Набор от бренда 1toy Драйв, 10 шт. несомненно понравится вашему ребенку. Он включает в себя 10 металлических миниатюрных машинок, с помощью которых ребенок сможет устроить зрелищные гонки. Машинки из данного комплекта отличаются друг от друга и цветом и дизайном. Эти машинки можно отнести к карманным игрушкам, которые благодаря своим небольшим размерам удобно носить с собой.
Набор 1toy Драйв металлических машинок, инерционные 10 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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