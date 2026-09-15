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Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201

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Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 1
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Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 3
Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 4
Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 5
Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 6
Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 7
Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 8
Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 9
Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
подвижная, для вечеринки
Возраст от
16 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
30-80 минут
Материал
картон, пластик
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 1
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 2
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 3
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 4
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 5
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 6
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 7
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 8
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 9
  • Настольная игра &quot;Экивоки. Мама запретила&quot; арт.21201 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 190 руб.  1 905 руб. 
Начислим 50 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 527554
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201
1 190 руб. -38%
1 905 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Экивоки
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
подвижная, для вечеринки
Возраст от
16 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
30-80 минут
Комплектация
90 карт, игровое поле, песочные часы, кубик, 5 фишек, пластилин, инструкция
Материал
картон, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201

Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201 Настольная игра Экивоки Экивоки. Мама запретила 21201 позволит весело провести время в компании или в семейном кругу. Продолжение популярной игры «Экивоки» для взрослых компаний. Способы объяснения загаданных слов те же: жесты, рисунки, звуки, лепка из пластилина, данетки, перевертыши и т.д. Темы и задания абсолютно новые! Игра посвящена всем тем вещам, которые не будешь делать при маме, даже если тебе сильно за 20. Игра совместима с другими играми «Экивоки» и составляет пару к «Экивоки: Пижамная вечеринка».



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Теги товара: для вечеринок

Отзывы о товаре Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201




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Характеристики
Бренд
Экивоки
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
подвижная, для вечеринки
Возраст от
16 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 16
Среднее время игры, в минутах
30-80 минут
Комплектация
90 карт, игровое поле, песочные часы, кубик, 5 фишек, пластилин, инструкция
Материал
картон, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201 Настольная игра Экивоки Экивоки. Мама запретила 21201 позволит весело провести время в компании или в семейном кругу. Продолжение популярной игры «Экивоки» для взрослых компаний. Способы объяснения загаданных слов те же: жесты, рисунки, звуки, лепка из пластилина, данетки, перевертыши и т.д. Темы и задания абсолютно новые! Игра посвящена всем тем вещам, которые не будешь делать при маме, даже если тебе сильно за 20. Игра совместима с другими играми «Экивоки» и составляет пару к «Экивоки: Пижамная вечеринка».


Смотрите также: Настольные игры


Теги товара: для вечеринок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настольная игра "Экивоки. Мама запретила" арт.21201 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1190 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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