Top.Mail.Ru
Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек - фото 1
Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бизиборд
  • Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек - фото 1
  • Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524379
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Бизиборд
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х1
Вес, г.
500

Описание товара Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек

Бизиборд Нескучные игры № 2, 7903 понравится любому малышу. Это развивающая доска, на которой расположено множество интересных игр для ребенка: - Разные кнопочные выключатели, звонок, крутящиеся колесики. - Задвижки, крючки разного типа, замочек с ключиками. - Ботинки с металлическими петельками-колечками, через которые можно продевать шнурок. - Лабиринт, по дорожкам которого можно перемещать деревянного цыпленка. - Часики с вращающимися стрелками и вкладышами разной формы. - Деревянные пазлы из 4-х деталей. За закрытыми дверцами находится 4 окошка. В каждом окошке вынимающаяся дощечка с изображением птичек. Дощечки разрезаны на 4 части, скрепляющиеся между собой по принципу пазла. Внутри окошек пазлы будет легче собирать. Цифры на часах расположены на вынимающихся деталях разной формы. Можно использовать их как рамку-вкладыш, и предложить ребенку подобрать каждой фигурке свое окошко. Вкладыши на магнитной основе, их можно прикреплять на любую металлическую поверхность (холодильник или специальную доску) и использовать отдельно для изучения цифр и геометрических фигур. Игры рассчитаны на разный возраст. Такой бизиборд для девочки сможет прослужить ребенку несколько лет. Малыш будет нажимать кнопочки и звенеть ключиками. Затем научится открывать простые задвижки, вытаскивать вкладыши, расшнуровывать ботинки. И в конце сможет открыть замочек ключами, подобрать вкладыши к отверстиям, сложить пазлы и зашнуровать ботинок.

Отзывы о товаре Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Бизиборд
Страна производитель
Китай
Описание
Бизиборд Нескучные игры № 2, 7903 понравится любому малышу. Это развивающая доска, на которой расположено множество интересных игр для ребенка: - Разные кнопочные выключатели, звонок, крутящиеся колесики. - Задвижки, крючки разного типа, замочек с ключиками. - Ботинки с металлическими петельками-колечками, через которые можно продевать шнурок. - Лабиринт, по дорожкам которого можно перемещать деревянного цыпленка. - Часики с вращающимися стрелками и вкладышами разной формы. - Деревянные пазлы из 4-х деталей. За закрытыми дверцами находится 4 окошка. В каждом окошке вынимающаяся дощечка с изображением птичек. Дощечки разрезаны на 4 части, скрепляющиеся между собой по принципу пазла. Внутри окошек пазлы будет легче собирать. Цифры на часах расположены на вынимающихся деталях разной формы. Можно использовать их как рамку-вкладыш, и предложить ребенку подобрать каждой фигурке свое окошко. Вкладыши на магнитной основе, их можно прикреплять на любую металлическую поверхность (холодильник или специальную доску) и использовать отдельно для изучения цифр и геометрических фигур. Игры рассчитаны на разный возраст. Такой бизиборд для девочки сможет прослужить ребенку несколько лет. Малыш будет нажимать кнопочки и звенеть ключиками. Затем научится открывать простые задвижки, вытаскивать вкладыши, расшнуровывать ботинки. И в конце сможет открыть замочек ключами, подобрать вкладыши к отверстиям, сложить пазлы и зашнуровать ботинок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...