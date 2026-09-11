Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек
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Характеристики
Описание товара Развивающая доска Нескучные игры №2 арт.7903 для девочек
Бизиборд Нескучные игры № 2, 7903 понравится любому малышу. Это развивающая доска, на которой расположено множество интересных игр для ребенка: - Разные кнопочные выключатели, звонок, крутящиеся колесики. - Задвижки, крючки разного типа, замочек с ключиками. - Ботинки с металлическими петельками-колечками, через которые можно продевать шнурок. - Лабиринт, по дорожкам которого можно перемещать деревянного цыпленка. - Часики с вращающимися стрелками и вкладышами разной формы. - Деревянные пазлы из 4-х деталей. За закрытыми дверцами находится 4 окошка. В каждом окошке вынимающаяся дощечка с изображением птичек. Дощечки разрезаны на 4 части, скрепляющиеся между собой по принципу пазла. Внутри окошек пазлы будет легче собирать. Цифры на часах расположены на вынимающихся деталях разной формы. Можно использовать их как рамку-вкладыш, и предложить ребенку подобрать каждой фигурке свое окошко. Вкладыши на магнитной основе, их можно прикреплять на любую металлическую поверхность (холодильник или специальную доску) и использовать отдельно для изучения цифр и геометрических фигур. Игры рассчитаны на разный возраст. Такой бизиборд для девочки сможет прослужить ребенку несколько лет. Малыш будет нажимать кнопочки и звенеть ключиками. Затем научится открывать простые задвижки, вытаскивать вкладыши, расшнуровывать ботинки. И в конце сможет открыть замочек ключами, подобрать вкладыши к отверстиям, сложить пазлы и зашнуровать ботинок.
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