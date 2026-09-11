Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Материал
алюминиевый сплав
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
52
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 522454
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Описание товара Штатив универсальный Микромед TD-5
Универсальный штатив Микромед TD-5 с Т-образным подголовником подходит для установки стерео микроскопов Микромед МС-5-ZOOM LED, Микромед MC-А-0880 и Микромед MC-А-0880-tilt, а также других микроскопов с подходящей по посадочному диаметру оптической головкой. Оптическая головка микроскопа устанавливается в кольцо держателя ?76.5 мм и крепится винтом с накатной головкой. Максимальная высота штатива 520 мм, он обеспечивает возможность перемещения оптической головки в диапазоне R360 мм….R800 мм для наблюдения как крупных, так и мелких объектов. Ход фокусировочного механизма – 50 мм. Благодаря быстрой перенастройке, универсальный штатив подойдет для использования не только для статичных наблюдений, но и во время проведения манипуляций – ювелирных работ, стоматологических операций, разнообразных активных исследований.
Универсальный штатив Микромед TD-5 с Т-образным подголовником подходит для установки стерео микроскопов Микромед МС-5-ZOOM LED, Микромед MC-А-0880 и Микромед MC-А-0880-tilt, а также других микроскопов с подходящей по посадочному диаметру оптической головкой. Оптическая головка микроскопа устанавливается в кольцо держателя ?76.5 мм и крепится винтом с накатной головкой. Максимальная высота штатива 520 мм, он обеспечивает возможность перемещения оптической головки в диапазоне R360 мм….R800 мм для наблюдения как крупных, так и мелких объектов. Ход фокусировочного механизма – 50 мм. Благодаря быстрой перенастройке, универсальный штатив подойдет для использования не только для статичных наблюдений, но и во время проведения манипуляций – ювелирных работ, стоматологических операций, разнообразных активных исследований.
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