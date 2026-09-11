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Штатив универсальный Микромед TD-5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив универсальный Микромед TD-5

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Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 1
Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 2
Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 3
Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 4
Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 5
Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 6
Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Материал
алюминиевый сплав
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
52
  • Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 1
  • Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 2
  • Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 3
  • Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 4
  • Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 5
  • Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 6
  • Штатив универсальный Микромед TD-5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 522454
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Штатив
Материал
алюминиевый сплав
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
52
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х20
Вес, кг.
6.6

Описание товара Штатив универсальный Микромед TD-5

Универсальный штатив Микромед TD-5 с Т-образным подголовником подходит для установки стерео микроскопов Микромед МС-5-ZOOM LED, Микромед MC-А-0880 и Микромед MC-А-0880-tilt, а также других микроскопов с подходящей по посадочному диаметру оптической головкой. Оптическая головка микроскопа устанавливается в кольцо держателя ?76.5 мм и крепится винтом с накатной головкой. Максимальная высота штатива 520 мм, он обеспечивает возможность перемещения оптической головки в диапазоне R360 мм….R800 мм для наблюдения как крупных, так и мелких объектов. Ход фокусировочного механизма – 50 мм. Благодаря быстрой перенастройке, универсальный штатив подойдет для использования не только для статичных наблюдений, но и во время проведения манипуляций – ювелирных работ, стоматологических операций, разнообразных активных исследований.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив универсальный Микромед TD-5




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Штатив
Материал
алюминиевый сплав
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
52
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный штатив Микромед TD-5 с Т-образным подголовником подходит для установки стерео микроскопов Микромед МС-5-ZOOM LED, Микромед MC-А-0880 и Микромед MC-А-0880-tilt, а также других микроскопов с подходящей по посадочному диаметру оптической головкой. Оптическая головка микроскопа устанавливается в кольцо держателя ?76.5 мм и крепится винтом с накатной головкой. Максимальная высота штатива 520 мм, он обеспечивает возможность перемещения оптической головки в диапазоне R360 мм….R800 мм для наблюдения как крупных, так и мелких объектов. Ход фокусировочного механизма – 50 мм. Благодаря быстрой перенастройке, универсальный штатив подойдет для использования не только для статичных наблюдений, но и во время проведения манипуляций – ювелирных работ, стоматологических операций, разнообразных активных исследований.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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