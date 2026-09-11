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Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
монокуляр
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  • Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой - фото 6
  • Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой - фото 7
  • Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой - фото 8
  • Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой - фото 9
  • Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 516377
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
100х-300х
Особенности
револьверное устройство на 3 объектива
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х9
Вес, г.
680

Описание товара Микроскоп Discovery Centi 01 с книгой

Микроскоп Discovery Centi 01 – настоящая находка для начинающего биолога, который хочет увидеть невероятные красоты микромира и понаблюдать за жизнью крошечных существ. Микроскоп прост в использовании, позволяет проводить исследования прозрачных образцов, в том числе из наборов готовых микропрепаратов, и комплектуется набором для опытов и познавательной книгой «Невидимый мир». По своему устройству этот микроскоп – классический монокуляр с револьверным устройством на 3 объектива и нижней подсветкой. Увеличение оптической системы составляет от 100 до 300 крат, что достаточно для начального уровня наблюдений. Предметный столик дополнен двумя зажимами и диском с диафрагмами. Интересно реализована система освещения: двусторонний осветитель состоит из обычного зеркала и лампочки накаливания, работающей от батареек. Таким образом, при наблюдениях можно использовать как естественный, так и искусственный свет. Комплектация микроскопа включает более 20 аксессуаров. Среди них стоит отдельно выделить готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла, инструменты и реагенты для проведения опытов. Благодаря этому микроскоп прекрасно подходит для подарка, так как в базовой комплектации уже есть все необходимое. Также для начинающего микробиолога будет полезна книга знаний «Невидимый мир», которая в доступной форме рассказывает о микромире и способах его изучения. На ее страницах приведена не только теория, но и практические советы по проведению несложных научных опытов.

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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
100х-300х
Особенности
револьверное устройство на 3 объектива
Тип насадки
монокуляр
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Микроскоп Discovery Centi 01 – настоящая находка для начинающего биолога, который хочет увидеть невероятные красоты микромира и понаблюдать за жизнью крошечных существ. Микроскоп прост в использовании, позволяет проводить исследования прозрачных образцов, в том числе из наборов готовых микропрепаратов, и комплектуется набором для опытов и познавательной книгой «Невидимый мир». По своему устройству этот микроскоп – классический монокуляр с револьверным устройством на 3 объектива и нижней подсветкой. Увеличение оптической системы составляет от 100 до 300 крат, что достаточно для начального уровня наблюдений. Предметный столик дополнен двумя зажимами и диском с диафрагмами. Интересно реализована система освещения: двусторонний осветитель состоит из обычного зеркала и лампочки накаливания, работающей от батареек. Таким образом, при наблюдениях можно использовать как естественный, так и искусственный свет. Комплектация микроскопа включает более 20 аксессуаров. Среди них стоит отдельно выделить готовые микропрепараты, предметные и покровные стекла, инструменты и реагенты для проведения опытов. Благодаря этому микроскоп прекрасно подходит для подарка, так как в базовой комплектации уже есть все необходимое. Также для начинающего микробиолога будет полезна книга знаний «Невидимый мир», которая в доступной форме рассказывает о микромире и способах его изучения. На ее страницах приведена не только теория, но и практические советы по проведению несложных научных опытов.
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