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Насадка для швабры "ТВИСТ" из микрофибры MopM6-H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка для швабры "ТВИСТ" из микрофибры MopM6-H

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Насадка для швабры &quot;ТВИСТ&quot; из микрофибры MopM6-H
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для уборки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
390 руб.  545 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513478
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Характеристики

Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Товары для уборки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х19х9
Вес, г.
208

Описание товара Насадка для швабры "ТВИСТ" из микрофибры MopM6-H

Насадка для швабры Рыжий кот ТВИСТ из микрофибры MopM6-H 310313 используется для сухой и влажной уборки для различных материалов поверхности. Изготовлена из микрофибры, не оставляет следов и ворсинок на поверхностях. Микрофибра притягивает и удерживает частицы пыли за счет электростатических свойств материала.

Отзывы о товаре Насадка для швабры "ТВИСТ" из микрофибры MopM6-H




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Характеристики
Бренд
Рыжий Кот
Тип товара
Товары для уборки
Страна производитель
Китай
Описание
Насадка для швабры Рыжий кот ТВИСТ из микрофибры MopM6-H 310313 используется для сухой и влажной уборки для различных материалов поверхности. Изготовлена из микрофибры, не оставляет следов и ворсинок на поверхностях. Микрофибра притягивает и удерживает частицы пыли за счет электростатических свойств материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка для швабры "ТВИСТ" из микрофибры MopM6-H - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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