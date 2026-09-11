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Кофемолка Kitfort КТ-770 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кофемолка Kitfort КТ-770

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Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 1
Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 2
Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 3
Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 4
Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 5
Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 6
Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 7
Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 1
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 2
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 3
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 4
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 5
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 6
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 7
  • Кофемолка Kitfort КТ-770 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 513000
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Размеры в упаковке, см
31х20х19
Вес, кг.
2.12

Описание товара Кофемолка Kitfort КТ-770

Жерновая кофемолка КТ-770 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена плоскими жерновами из стали. Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от тонкого для эспрессо кофеварки до крупного для френч- пресса. Равномерный помол важен для эспрессо кофеварок, так как при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется намолоть за один раз — кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически отключится.

Отзывы о товаре Кофемолка Kitfort КТ-770




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Кофемолка
Описание
Жерновая кофемолка КТ-770 предназначена для помола кофейных зерен. Она оснащена плоскими жерновами из стали. Жерновая кофемолка дает равномерный помол и позволяет настроить его степень: от тонкого для эспрессо кофеварки до крупного для френч- пресса. Равномерный помол важен для эспрессо кофеварок, так как при неравномерном помоле вкус заваренного кофе портится. При помоле в жерновой кофемолке кофе не перегревается, как это происходит в роторных кофемолках. Вы можете выбрать, какое количество зерен требуется намолоть за один раз — кофемолка намелет нужное количество кофе и автоматически отключится.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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