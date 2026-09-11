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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS

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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 1
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 2
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Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 5
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 6
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 7
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 8
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 9
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 10
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 11
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 12
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
75
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
86
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 1
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 2
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 3
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 4
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 5
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 6
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 7
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 8
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 9
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 10
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 11
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 12
  • Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 512749
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
75
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
91х18х17
Вес, кг.
5.1

Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS

Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS – легкий профессиональный штатив-трипод, предназначенный для установки цифровых фото и видеокамер (с обвесом или без него) суммарным весом до 8 кг. Максимальная высота штатива 1.8 метра, а длина в сложенном виде – 86 см. Компактный штатив подойдет как для студийных, так и выездных съемок. Алюминиевые трубки ног, средняя растяжка и литые (из алюминиевого сплава) детали штатива обеспечивают отличную стабильность и повышают устойчивость камеры при съемке. Штатив позволит неподвижно зафиксировать камеру на длительное время, а также проводить четкое горизонтальное или вертикальное панорамирование без «смазов» и рывков в начале и конце движения.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
75
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
86
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS – легкий профессиональный штатив-трипод, предназначенный для установки цифровых фото и видеокамер (с обвесом или без него) суммарным весом до 8 кг. Максимальная высота штатива 1.8 метра, а длина в сложенном виде – 86 см. Компактный штатив подойдет как для студийных, так и выездных съемок. Алюминиевые трубки ног, средняя растяжка и литые (из алюминиевого сплава) детали штатива обеспечивают отличную стабильность и повышают устойчивость камеры при съемке. Штатив позволит неподвижно зафиксировать камеру на длительное время, а также проводить четкое горизонтальное или вертикальное панорамирование без «смазов» и рывков в начале и конце движения.


Теги товара: алюминиевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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