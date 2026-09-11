Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Штатив
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная рабочая высота, см
75
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
180
Длина в сложенном состоянии, см
86
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 512749
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Описание товара Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS – легкий профессиональный штатив-трипод, предназначенный для установки цифровых фото и видеокамер (с обвесом или без него) суммарным весом до 8 кг. Максимальная высота штатива 1.8 метра, а длина в сложенном виде – 86 см. Компактный штатив подойдет как для студийных, так и выездных съемок. Алюминиевые трубки ног, средняя растяжка и литые (из алюминиевого сплава) детали штатива обеспечивают отличную стабильность и повышают устойчивость камеры при съемке. Штатив позволит неподвижно зафиксировать камеру на длительное время, а также проводить четкое горизонтальное или вертикальное панорамирование без «смазов» и рывков в начале и конце движения.
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS – легкий профессиональный штатив-трипод, предназначенный для установки цифровых фото и видеокамер (с обвесом или без него) суммарным весом до 8 кг. Максимальная высота штатива 1.8 метра, а длина в сложенном виде – 86 см. Компактный штатив подойдет как для студийных, так и выездных съемок. Алюминиевые трубки ног, средняя растяжка и литые (из алюминиевого сплава) детали штатива обеспечивают отличную стабильность и повышают устойчивость камеры при съемке. Штатив позволит неподвижно зафиксировать камеру на длительное время, а также проводить четкое горизонтальное или вертикальное панорамирование без «смазов» и рывков в начале и конце движения.
Видеоштатив GreenBean VideoMaster 309MS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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