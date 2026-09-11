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Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт

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Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 1
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 2
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 3
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 4
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 5
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 6
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 7
Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пароочистители
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 1
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 2
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 3
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 4
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 5
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 6
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 7
  • Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 511221
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х32х30
Вес, кг.
4.8

Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт

Kitfort КТ-9103 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель. Горячий пар под давлением в 4 бара очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, отпаривает ткани. Скребок для стекла используется для чистки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов, щелей и других углов. Щетки — для удаления стойких загрязнений. С тряпкой можно отпаривать одежду, шторы, мягкую мебель. В комплект, помимо различных насадок, входят также щетка для пола, тряпка, рамка для чистки ковров, удлинительные трубки, что делает КТ-9103 максимально универсальным устройством для очистки, глажки, дезинфекции самых разных поверхностей.

Отзывы о товаре Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Пароочистители
Страна производитель
Китай
Описание
Kitfort КТ-9103 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель. Горячий пар под давлением в 4 бара очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, отпаривает ткани. Скребок для стекла используется для чистки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов, щелей и других углов. Щетки — для удаления стойких загрязнений. С тряпкой можно отпаривать одежду, шторы, мягкую мебель. В комплект, помимо различных насадок, входят также щетка для пола, тряпка, рамка для чистки ковров, удлинительные трубки, что делает КТ-9103 максимально универсальным устройством для очистки, глажки, дезинфекции самых разных поверхностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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