Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт
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Характеристики
Описание товара Пароочиститель Kitfort КТ-9103-1 фиолетовый, 2000 Вт
Kitfort КТ-9103 способен заменить паровую швабру, дезинфектор, стеклоочиститель, отпариватель. Горячий пар под давлением в 4 бара очищает разные поверхности, удаляет жир, известковые отложения, убивает патогенные микроорганизмы, отпаривает ткани. Скребок для стекла используется для чистки окон, зеркал, кафеля. Струйная насадка подходит для чистки плинтусов, щелей и других углов. Щетки — для удаления стойких загрязнений. С тряпкой можно отпаривать одежду, шторы, мягкую мебель. В комплект, помимо различных насадок, входят также щетка для пола, тряпка, рамка для чистки ковров, удлинительные трубки, что делает КТ-9103 максимально универсальным устройством для очистки, глажки, дезинфекции самых разных поверхностей.
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