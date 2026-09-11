Игрушка логическая "Башня" (8 дет.) CUBIKA.12862/LD-9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Логическая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510778
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Логическая игра
Комплектация
11 деталей, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Украина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
400
Описание товара Игрушка логическая "Башня" (8 дет.) CUBIKA.12862/LD-9
Поможет малышу потренировать свои интеллектуальные способности, состоит из 11- ти деталей. Ключевой принцип сборки не отличается от традиционных игрушек- пирамидок – малыш должен выстроить вертикальную башенку из доступных деталей. Однако ему будет не так- то просто выставить детали в правильном порядке, ведь каждую следующую деталь необходимо подобрать таким образом, чтобы ее причудливый рельеф точно совпал с рельефом «соседки». Замысловатые узоры в местах соединения деталей заставят малыша поломать голову, но он обязательно справится и в результате построит яркую красочную пирамидку.
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Бренд
Тип товара
Логическая игра
Комплектация
11 деталей, упаковка
Материал
дерево
Рекомендуемый возраст
от 1.5 лет
Страна производства
Украина
Страна производитель
Китай
Поможет малышу потренировать свои интеллектуальные способности, состоит из 11- ти деталей. Ключевой принцип сборки не отличается от традиционных игрушек- пирамидок – малыш должен выстроить вертикальную башенку из доступных деталей. Однако ему будет не так- то просто выставить детали в правильном порядке, ведь каждую следующую деталь необходимо подобрать таким образом, чтобы ее причудливый рельеф точно совпал с рельефом «соседки». Замысловатые узоры в местах соединения деталей заставят малыша поломать голову, но он обязательно справится и в результате построит яркую красочную пирамидку.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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