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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Диагональ телевизора, дюйм
13-32
Максимальная нагрузка, кг
9
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
10 860 руб.
20 880
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 507749
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Описание товара Кронштейн для мониторов Onkron G200 черный
Настольный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G200 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33,02 – 81,28 см) и весом до 9 кг на каждый. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Настольное крепление для двух мониторов ONKRON G200 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Этот стильный держатель станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
Настольный кронштейн для двух мониторов, выполненный по технологии газлифт, ONKRON G200 подходит для мониторов и телевизоров диагональю от 13 до 32 дюймов (33,02 – 81,28 см) и весом до 9 кг на каждый. Механизм с возвратной пружиной и газовым амортизатором, располагающийся внутри корпуса кронштейна, даст возможность легко перемещать монитор в любую нужную вам позицию. Настольное крепление для двух мониторов ONKRON G200 поможет вам оптимально организовать пространство и освободить место для документов и офисного оборудования на компьютерном столе. Этот стильный держатель станет хорошим решением для вашего дома или офиса.
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