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Весна. Кукла "Доктор" (30 см) арт.В3871 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весна. Кукла "Доктор" (30 см) арт.В3871

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Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 1
Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 2
Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 3
Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 4
Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 5
Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
  • Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 1
  • Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 2
  • Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 3
  • Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 4
  • Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 5
  • Весна. Кукла &quot;Доктор&quot; (30 см) арт.В3871 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 507060
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, кг.
1

Описание товара Весна. Кукла "Доктор" (30 см) арт.В3871

Кукла-мальчик в костюме доктора подойдет для различных сюжетно-ролевых игр и познакомит ребенка с профессией врача. Доктор одет в рубашку, брючки, шапочку и трусики, на ногах - удобные кроссовки. Ручки и голова куклы выполнены из пвх-пластизоли, тело и ножки - из пластика, волосы прошитые из нейлона, глаза вставные закрывающиеся, ручки и ножки подвижны. Игрушку можно садить, переодевать, придавать ей различные положения, что разнообразит игровые сюжеты.

Отзывы о товаре Весна. Кукла "Доктор" (30 см) арт.В3871




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла-мальчик в костюме доктора подойдет для различных сюжетно-ролевых игр и познакомит ребенка с профессией врача. Доктор одет в рубашку, брючки, шапочку и трусики, на ногах - удобные кроссовки. Ручки и голова куклы выполнены из пвх-пластизоли, тело и ножки - из пластика, волосы прошитые из нейлона, глаза вставные закрывающиеся, ручки и ножки подвижны. Игрушку можно садить, переодевать, придавать ей различные положения, что разнообразит игровые сюжеты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Весна. Кукла "Доктор" (30 см) арт.В3871 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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