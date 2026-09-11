Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термос для еды
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%5 310 руб. 9 613 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 506517
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
22х10х10
Вес, г.
620
Описание товара Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра), черный
Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра) предназначен для жидких первых, вторых блюд или напитков. Выполнен из прочной стали, которая защищает от механических повреждений и продлевает срок эксплуатации. Абразивостойкое покрытие предотвращает появление царапин, сохраняет внешний вид.
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Термос для еды Stanley Classic (0,7 литра) предназначен для жидких первых, вторых блюд или напитков. Выполнен из прочной стали, которая защищает от механических повреждений и продлевает срок эксплуатации. Абразивостойкое покрытие предотвращает появление царапин, сохраняет внешний вид.
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
Смотрите также: Кастрюли, Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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