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Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной

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Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 1
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 2
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 3
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 4
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 5
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 6
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 7
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 8
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 9
Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 1
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 2
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 3
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 4
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 5
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 6
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 7
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 8
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 9
  • Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 505642
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
купол
Габаритные размеры, см
70x70x50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х17х17
Вес, кг.
1.7

Описание товара Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной

Параболический софтбокс Godox QR-P имеет впечатляющую современную конструкцию раскладывания каркаса для быстрой подготовки к съемке и сборки. Универсальный и совместимый с большинством осветителей, софтбокс QR-P обеспечивает стабильное качество света и различные творческие возможности. Доступный в 3 различных размерах, этот быстроскладной и простой в использовании софтбокс станет идеальным помощником при съемке в помещении и на выезде.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox QR-P70 параболический быстроскладной




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
купол
Габаритные размеры, см
70x70x50
Страна производитель
Китай
Описание
Параболический софтбокс Godox QR-P имеет впечатляющую современную конструкцию раскладывания каркаса для быстрой подготовки к съемке и сборки. Универсальный и совместимый с большинством осветителей, софтбокс QR-P обеспечивает стабильное качество света и различные творческие возможности. Доступный в 3 различных размерах, этот быстроскладной и простой в использовании софтбокс станет идеальным помощником при съемке в помещении и на выезде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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