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Настольная игра Нескучные игры "Запретные слова" 7835 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Нескучные игры "Запретные слова" 7835

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Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 1
Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 2
Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 3
Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 4
Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, со словами
Возраст от
10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Среднее время игры, в минутах
20 минут
Материал
бумага, картон, пластик
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 1
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 3
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 4
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Запретные слова&quot; 7835 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
800 руб.  1 365 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503846
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, со словами
Возраст от
10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Среднее время игры, в минутах
20 минут
Комплектация
карточки со словами, карточки Вето, жетон Вето, свисток, песочные слова
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х19х5
Вес, г.
630

Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Запретные слова" 7835

На карточках написаны слова, которые надо будет угадывать, и запретные слова, которые нельзя употреблять при объяснении



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Теги товара: для вечеринок

Отзывы о товаре Настольная игра Нескучные игры "Запретные слова" 7835




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, со словами
Возраст от
10 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 8
Среднее время игры, в минутах
20 минут
Комплектация
карточки со словами, карточки Вето, жетон Вето, свисток, песочные слова
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Россия
Описание
На карточках написаны слова, которые надо будет угадывать, и запретные слова, которые нельзя употреблять при объяснении


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Теги товара: для вечеринок
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