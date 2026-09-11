Настольная игра Нескучные игры "Лабиринт зеркал" 7752
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Характеристики
Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Лабиринт зеркал" 7752
Лабиринт зеркал задействует такие качества, как логическое мышление, продумывание шагов наперед, расчетливость. Да, это все потребуется для того, чтобы принимать правильное решение, ведь продумывать свой ход, необходимо ориентируясь на установленные порталы, линии и действия других игроков, что в большинстве случае заставляет призадуматься. Семейное приключение В данной игре мы решили уделить отдельное внимание игровым компонентам – здесь они выполнены из натурального дерева, поверх которого наносится лазерная гравировка. Это не какой-нибудь картон, а именно – прочный и долговечный материал, который прослужит очень долгое время и совершенно не боится транспортировки
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