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Настольная игра Нескучные игры "Лабиринт зеркал" 7752 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Нескучные игры "Лабиринт зеркал" 7752

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Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 1
Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 2
Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 3
Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 4
Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 5
Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 1
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 2
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 3
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 4
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 5
  • Настольная игра Нескучные игры &quot;Лабиринт зеркал&quot; 7752 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
820 руб.  1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503838
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х6
Вес, г.
470

Описание товара Настольная игра Нескучные игры "Лабиринт зеркал" 7752

Лабиринт зеркал задействует такие качества, как логическое мышление, продумывание шагов наперед, расчетливость. Да, это все потребуется для того, чтобы принимать правильное решение, ведь продумывать свой ход, необходимо ориентируясь на установленные порталы, линии и действия других игроков, что в большинстве случае заставляет призадуматься. Семейное приключение В данной игре мы решили уделить отдельное внимание игровым компонентам – здесь они выполнены из натурального дерева, поверх которого наносится лазерная гравировка. Это не какой-нибудь картон, а именно – прочный и долговечный материал, который прослужит очень долгое время и совершенно не боится транспортировки

Отзывы о товаре Настольная игра Нескучные игры "Лабиринт зеркал" 7752




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Страна производитель
Китай
Описание
Лабиринт зеркал задействует такие качества, как логическое мышление, продумывание шагов наперед, расчетливость. Да, это все потребуется для того, чтобы принимать правильное решение, ведь продумывать свой ход, необходимо ориентируясь на установленные порталы, линии и действия других игроков, что в большинстве случае заставляет призадуматься. Семейное приключение В данной игре мы решили уделить отдельное внимание игровым компонентам – здесь они выполнены из натурального дерева, поверх которого наносится лазерная гравировка. Это не какой-нибудь картон, а именно – прочный и долговечный материал, который прослужит очень долгое время и совершенно не боится транспортировки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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