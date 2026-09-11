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Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267

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Фигурный деревянный пазл на подложке &quot;Россия&quot; 109 деталей 8267
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пазлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
760 руб.  1 513 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503753
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Пазлы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х1
Вес, г.
380

Описание товара Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267

Фигурные пазлы - это пазлы с деталями причудливой формы. При этом часть элементов выполнены в форме предметов, относящихся к теме основной картинки. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант). Такие необычные пазлы понравятся и детям и взрослым. Даже те, кто не любят собирать классические пазлы, будут с интересом рассматривать и стыковать фигурные детали.

Отзывы о товаре Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Пазлы
Страна производитель
Китай
Описание
Фигурные пазлы - это пазлы с деталями причудливой формы. При этом часть элементов выполнены в форме предметов, относящихся к теме основной картинки. Детали пазла выполнены из фанеры. Изображение с помощью специального принтера нанесено прямо на дерево (самый прочный вариант). Такие необычные пазлы понравятся и детям и взрослым. Даже те, кто не любят собирать классические пазлы, будут с интересом рассматривать и стыковать фигурные детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фигурный деревянный пазл на подложке "Россия" 109 деталей 8267 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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