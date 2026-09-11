Top.Mail.Ru
Манжета SL (25-39см) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Манжета SL (25-39см)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Манжета SL (25-39см) - фото 1
Манжета SL (25-39см) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Манжета для тонометра
  • Манжета SL (25-39см) - фото 1
  • Манжета SL (25-39см) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 503373
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CS Medica
Тип товара
Манжета для тонометра
Размеры в упаковке, см
10х8х5
Вес, г.
50

Описание товара Манжета SL (25-39см)

Манжета CS Medica SL для тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо для рук с длиной окружности плеча 25 — 39 см. подходит для людей средней и крупной комплекции. Благодаря своей форме, увеличенная манжета CS Medica SL не перетягивает руку при проведении процедуры измерения артериального давления и позволяет получить точные данные без неприятных болезненных последствий для пациента. Манжета CS Medica SL увеличенного размера предназначена практически для всех автоматических и полуавтоматических тонометров Omron с фиксацией на плече, за исключением моделей: Omron I-C10, Omron M-10 IT, Omron M6 Comfort. Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.

Отзывы о товаре Манжета SL (25-39см)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CS Medica
Тип товара
Манжета для тонометра
Описание
Манжета CS Medica SL для тонометров Omron с фиксацией манжеты на плечо для рук с длиной окружности плеча 25 — 39 см. подходит для людей средней и крупной комплекции. Благодаря своей форме, увеличенная манжета CS Medica SL не перетягивает руку при проведении процедуры измерения артериального давления и позволяет получить точные данные без неприятных болезненных последствий для пациента. Манжета CS Medica SL увеличенного размера предназначена практически для всех автоматических и полуавтоматических тонометров Omron с фиксацией на плече, за исключением моделей: Omron I-C10, Omron M-10 IT, Omron M6 Comfort. Помните, что правильный выбор манжеты — важное условие качества и точности измерения артериального давления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Манжета SL (25-39см) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...