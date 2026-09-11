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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
для вечеринки, подвижная
Возраст от
3 лет
Количество игроков
от 3 до 10
Время партии
60 минут
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 570 руб.
2 360
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503250
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игровое поле, 110 карт с заданиями, песочные часы, 10 фишек разного цвета, правила, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
330
Описание товара Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177
Настольная игра Activity «Соло и Команды» от известного авcтрийского бренда Piatnik – это веселое и динамичное развлечение для трех и более игроков в возрасте от 12 лет.
Игра построена на объяснении одним участником и распознавании остальными игроками загаданных слов.
Чтобы донести до партнеров смысл слова можно использовать рисунки, устное объяснение, жесты и пантомимы, а также шумовые эффекты.
Предусмотрено два варианта игры: командами и в соло-режиме, когда каждый участник играет сам за себя.
Игра пробуждает настоящий азарт, не дает скучать и держит в напряжении, ведь от каждого правильно угаданного слова зависит продвижение фишки по полю вперед на количество клеточек (от 1 до 5), соответствующее сложности задания.
игровое поле, 110 карт с заданиями, песочные часы, 10 фишек разного цвета, правила, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Австрия
Описание
Настольная игра Activity «Соло и Команды» от известного авcтрийского бренда Piatnik – это веселое и динамичное развлечение для трех и более игроков в возрасте от 12 лет.
Игра построена на объяснении одним участником и распознавании остальными игроками загаданных слов.
Чтобы донести до партнеров смысл слова можно использовать рисунки, устное объяснение, жесты и пантомимы, а также шумовые эффекты.
Предусмотрено два варианта игры: командами и в соло-режиме, когда каждый участник играет сам за себя.
Игра пробуждает настоящий азарт, не дает скучать и держит в напряжении, ведь от каждого правильно угаданного слова зависит продвижение фишки по полю вперед на количество клеточек (от 1 до 5), соответствующее сложности задания.
Настольная игра Piatnik Activity "Соло и Команды" арт.714177 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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