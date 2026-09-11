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Графический планшет Huion H420X купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет Huion H420X

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Графический планшет Huion H420X - фото 1
Графический планшет Huion H420X - фото 2
Графический планшет Huion H420X - фото 3
Графический планшет Huion H420X - фото 4
Графический планшет Huion H420X - фото 5
Графический планшет Huion H420X - фото 6
Графический планшет Huion H420X - фото 7
Графический планшет Huion H420X - фото 8
Графический планшет Huion H420X - фото 9
Графический планшет Huion H420X - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Huion H420X - фото 1
  • Графический планшет Huion H420X - фото 2
  • Графический планшет Huion H420X - фото 3
  • Графический планшет Huion H420X - фото 4
  • Графический планшет Huion H420X - фото 5
  • Графический планшет Huion H420X - фото 6
  • Графический планшет Huion H420X - фото 7
  • Графический планшет Huion H420X - фото 8
  • Графический планшет Huion H420X - фото 9
  • Графический планшет Huion H420X - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 502280
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Характеристики

Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Размеры в упаковке, см
23х15х5
Вес, г.
240

Описание товара Графический планшет Huion H420X

Компактный и легкий 7-мм планшет H420X выполнен в минималистичном стиле. Суженная подставка для ладоней значительно снижает усталость рук при длительном рисовании

Отзывы о товаре Графический планшет Huion H420X




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Описание
Компактный и легкий 7-мм планшет H420X выполнен в минималистичном стиле. Суженная подставка для ладоней значительно снижает усталость рук при длительном рисовании
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Графический планшет Huion H420X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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