Описание товара Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный

Персональный алкотестер Ritmix RAT-650 обеспечит абсолютную уверенность водителю перед тем, как он сядет за руль. Современная высокотехнологичная модель выручит после посиделок с друзьями или семейных застолий, так как именно благодаря ей можно узнать уровень алкоголя в организме и убедиться, что он не превышает допустимую норму. Устройство необходимо как опытному, так и начинающему водителю.Прибор оснащен встроенным выдвижным мундштуком с высокоточным электрохимическим датчиком. Действие его заключается в том, что техника анализирует ваше дыхание и производит быстрый замер в наиболее удобный момент, что и обеспечивает максимальную точность измерения.Измерение займет меньше минуты, так как алкотестеру понадобится всего 10 секунд для диагностики результата. Устройство оповещает об окончании измерений звуковым сигналом, а цифры отображаются на большом и ярком LCD-дисплее. Управление Ritmix RAT-650 максимально простое, на корпусе расположено всего три кнопки, которых более чем достаточно не только для проведения измерений, но и для изучения истории замеров.Ritmix RAT-650 оснащен встроенной памятью, в которой хранятся последние 16 измерений. Также можно посмотреть общее количество замеров, которое производилось за все время использования аппарата. В комплект входит три мундштука. Устройство питается от одной пальчиковой батарейки типа АА.