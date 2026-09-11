Top.Mail.Ru
Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 1
Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 2
Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 3
Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
0 — 4
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
  • Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 1
  • Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 2
  • Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 3
  • Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501642
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
0 — 4
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х4
Вес, г.
300

Описание товара Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный

Персональный алкотестер Ritmix RAT-650 обеспечит абсолютную уверенность водителю перед тем, как он сядет за руль. Современная высокотехнологичная модель выручит после посиделок с друзьями или семейных застолий, так как именно благодаря ей можно узнать уровень алкоголя в организме и убедиться, что он не превышает допустимую норму. Устройство необходимо как опытному, так и начинающему водителю.Прибор оснащен встроенным выдвижным мундштуком с высокоточным электрохимическим датчиком. Действие его заключается в том, что техника анализирует ваше дыхание и производит быстрый замер в наиболее удобный момент, что и обеспечивает максимальную точность измерения.Измерение займет меньше минуты, так как алкотестеру понадобится всего 10 секунд для диагностики результата. Устройство оповещает об окончании измерений звуковым сигналом, а цифры отображаются на большом и ярком LCD-дисплее. Управление Ritmix RAT-650 максимально простое, на корпусе расположено всего три кнопки, которых более чем достаточно не только для проведения измерений, но и для изучения истории замеров.Ritmix RAT-650 оснащен встроенной памятью, в которой хранятся последние 16 измерений. Также можно посмотреть общее количество замеров, которое производилось за все время использования аппарата. В комплект входит три мундштука. Устройство питается от одной пальчиковой батарейки типа АА.

Отзывы о товаре Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л, промилле
Время подготовки к первому измерению
5
Диапазон измерений, промилле
0 — 4
Ожидание показаний
10
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Описание
Персональный алкотестер Ritmix RAT-650 обеспечит абсолютную уверенность водителю перед тем, как он сядет за руль. Современная высокотехнологичная модель выручит после посиделок с друзьями или семейных застолий, так как именно благодаря ей можно узнать уровень алкоголя в организме и убедиться, что он не превышает допустимую норму. Устройство необходимо как опытному, так и начинающему водителю.Прибор оснащен встроенным выдвижным мундштуком с высокоточным электрохимическим датчиком. Действие его заключается в том, что техника анализирует ваше дыхание и производит быстрый замер в наиболее удобный момент, что и обеспечивает максимальную точность измерения.Измерение займет меньше минуты, так как алкотестеру понадобится всего 10 секунд для диагностики результата. Устройство оповещает об окончании измерений звуковым сигналом, а цифры отображаются на большом и ярком LCD-дисплее. Управление Ritmix RAT-650 максимально простое, на корпусе расположено всего три кнопки, которых более чем достаточно не только для проведения измерений, но и для изучения истории замеров.Ritmix RAT-650 оснащен встроенной памятью, в которой хранятся последние 16 измерений. Также можно посмотреть общее количество замеров, которое производилось за все время использования аппарата. В комплект входит три мундштука. Устройство питается от одной пальчиковой батарейки типа АА.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Алкотестер Ritmix RAT-650 электрохимический черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...