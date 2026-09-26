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SSD Накопитель SSD Intel D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD Intel D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01)

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Накопитель SSD Inte D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
106 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 498393
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Накопитель SSD
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD Intel D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01)

Жесткий диск SSD Inte D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01)

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Накопитель SSD
Описание
Жесткий диск SSD Inte D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel D3-S4520 1.92TB (SSDSC2KB019TZ01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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