Усилитель ACV LX-4.150 4*150Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоусилитель
Количество каналов
4
Классификация усилителя
АВ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 498068
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автоусилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
250
Мощность на канал (4 Ом), Вт
150
Классификация усилителя
АВ
Индикатор защиты
да
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
высоких частот, низких частот
Пульт ДУ
нет
Размеры в упаковке, см
49х22х8
Вес, кг.
4.1
Описание товара Усилитель ACV LX-4.150 4*150Вт
Вы можете увеличить мощность аудиосистемы до максимума, получив звук почти профессионального качества. Усилитель оборудован Low и High pass фильтрами, обладает превосходной входной чувствительностью и имеет выносной пульт управления басами Bass Boost.
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Бренд
Тип товара
Автоусилитель
Количество каналов
4
Мощность на канал (2 Ом), Вт
250
Мощность на канал (4 Ом), Вт
150
Классификация усилителя
АВ
Индикатор защиты
да
Мостовой режим
да
Отношение сигнал/шум, дБ
92
Фильтры
высоких частот, низких частот
Пульт ДУ
нет
Вы можете увеличить мощность аудиосистемы до максимума, получив звук почти профессионального качества. Усилитель оборудован Low и High pass фильтрами, обладает превосходной входной чувствительностью и имеет выносной пульт управления басами Bass Boost.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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