Top.Mail.Ru
Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS - фото 1
Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
  • Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS - фото 1
  • Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497502
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
6

Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS

Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS представляет собой небольшой оптический прибор для астрономических и наземных наблюдений. Он собран по схеме ахроматического рефрактора, имеет короткое фокусное расстояние и, как следствие, широкое поле зрения. Так как оптическая труба небольшого размера, телескоп удобно брать с собой в поездки и на астрофесты за город.

Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная EQ1
Диаметр объектива
80
Максимальное увеличение (X)
160 крат
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
400
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS представляет собой небольшой оптический прибор для астрономических и наземных наблюдений. Он собран по схеме ахроматического рефрактора, имеет короткое фокусное расстояние и, как следствие, широкое поле зрения. Так как оптическая труба небольшого размера, телескоп удобно брать с собой в поездки и на астрофесты за город.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телескоп Levenhuk Blitz 80s PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...