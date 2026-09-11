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Характеристики
Тип товара
Коллиматорные прицелы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496776
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прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 122 RG, ключ шестигранный, материал для чистки линз, батарея питания CR1620, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 45 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х7
Вес, г.
300
Описание товара Прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 122 RG
Veber Wolf Reflex 122 RG компактный коллиматорный прицел закрытого типа с просветленной оптикой, увеличением 1х и диаметром объектива 22 мм, креплением на Weaver. Прицел предназначен в первую очередь для захвата и сопровождения быстро перемещающейся цели при стрельбе на ближних и средних дистанциях. Красная точка размером 4 MOA имеет 7 ступеней яркости, что обеспечивает видимость прицельной марки в различных условиях освещения (в утренние, дневные или вечерние часы, во время дождя или снега, в тумане) и ландшафта (в лесу, на снегу и т.д.). Регулировка яркости производится двумя обрезиненными кнопками, расположенными на боковой части прицела. Осветитель прицельной марки работает на батарее CR1620 с боковой загрузкой.
прицел коллиматорный Veber Wolf Reflex 122 RG, ключ шестигранный, материал для чистки линз, батарея питания CR1620, руководство по эксплуатации и гарантийный талон, упаковка
Крепление
на планку Weaver от 45 мм
Материал корпуса
алюминий
Особенности
цена деления механизма ввода поправок 1/4 МОА
Питание
Li-ion
Увеличение
1
Ударная стойкость, Джоулей
7000
Страна производитель
Китай
Описание
Veber Wolf Reflex 122 RG компактный коллиматорный прицел закрытого типа с просветленной оптикой, увеличением 1х и диаметром объектива 22 мм, креплением на Weaver. Прицел предназначен в первую очередь для захвата и сопровождения быстро перемещающейся цели при стрельбе на ближних и средних дистанциях. Красная точка размером 4 MOA имеет 7 ступеней яркости, что обеспечивает видимость прицельной марки в различных условиях освещения (в утренние, дневные или вечерние часы, во время дождя или снега, в тумане) и ландшафта (в лесу, на снегу и т.д.). Регулировка яркости производится двумя обрезиненными кнопками, расположенными на боковой части прицела. Осветитель прицельной марки работает на батарее CR1620 с боковой загрузкой.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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