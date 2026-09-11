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Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный

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Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 1
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 2
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 3
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 4
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 5
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 6
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 7
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 8
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 9
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 10
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 11
Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 1
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 2
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 3
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 4
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 5
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 6
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 7
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 8
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 9
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 10
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 11
  • Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496540
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, кг.
3

Описание товара Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный

Если вам нужно закрепить камеру и избежать тем самым эффекта дрожания рук, лучшим приобретением станет штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W. Устройство выполнено в черном алюминиевом корпусе, предусматривает конструкцию трипод и устанавливается на пол. Штатив способен выдержать крепление устройства, вес которого достигает 6 кг, что позволяет использовать его для фиксации достаточно массивных моделей камер. Штатив весит 3 кг и предполагает складную конструкцию, благодаря чему его можно легко транспортировать. Модель поддерживает регулировку по высоте от 9 см до 173 см, позволяя найти оптимальное положение штатива для удачной съемки. Manfrotto MK190XPRO3-3W предусматривает поддержку колонны с углом 90°, которая позволяет сделать съемку наиболее перспективной. Модель использует для крепления мощные и быстрые замки, что позволяет сделать установку очень комфортной. Штатив предусматривает крепление Easy Link, позволяющее устанавливать дополнительные аксессуары и LED-приборы.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W черный




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Штатив
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
6
Минимальная рабочая высота, см
9
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
173
Длина в сложенном состоянии, см
72
Страна производитель
Китай
Описание
Если вам нужно закрепить камеру и избежать тем самым эффекта дрожания рук, лучшим приобретением станет штатив Manfrotto MK190XPRO3-3W. Устройство выполнено в черном алюминиевом корпусе, предусматривает конструкцию трипод и устанавливается на пол. Штатив способен выдержать крепление устройства, вес которого достигает 6 кг, что позволяет использовать его для фиксации достаточно массивных моделей камер. Штатив весит 3 кг и предполагает складную конструкцию, благодаря чему его можно легко транспортировать. Модель поддерживает регулировку по высоте от 9 см до 173 см, позволяя найти оптимальное положение штатива для удачной съемки. Manfrotto MK190XPRO3-3W предусматривает поддержку колонны с углом 90°, которая позволяет сделать съемку наиболее перспективной. Модель использует для крепления мощные и быстрые замки, что позволяет сделать установку очень комфортной. Штатив предусматривает крепление Easy Link, позволяющее устанавливать дополнительные аксессуары и LED-приборы.


Теги товара: алюминиевые
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