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Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496472
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Описание товара Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный
Градуированный ND-фильтр типа Blender для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Снижение света на 0–4 ступени. Отмечен TIPA World Awards 2021. Фильтр HOYA PROND16 GRAD представляет собой градуированный круглый фильтр типа блендера, предназначенный для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Предлагается тем фотографам, которые специализируются в основном на пейзажной фотографии. Фильтр блендерного типа очень универсален и может использоваться в самых разных ситуациях, особенно когда пейзаж и горизонт имеют сложную или неровную структуру. Фильтр HOYA PROND16 GRAD включает технологию ACCU-ND, обеспечивающую высочайшее качество и лучший опыт для фотографа.
Градуированный ND-фильтр типа Blender для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Снижение света на 0–4 ступени. Отмечен TIPA World Awards 2021. Фильтр HOYA PROND16 GRAD представляет собой градуированный круглый фильтр типа блендера, предназначенный для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Предлагается тем фотографам, которые специализируются в основном на пейзажной фотографии. Фильтр блендерного типа очень универсален и может использоваться в самых разных ситуациях, особенно когда пейзаж и горизонт имеют сложную или неровную структуру. Фильтр HOYA PROND16 GRAD включает технологию ACCU-ND, обеспечивающую высочайшее качество и лучший опыт для фотографа.
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