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Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный

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Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 1
Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 2
Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 3
Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 4
Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 5
Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светофильтры ND
  • Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 1
  • Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 2
  • Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 3
  • Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 4
  • Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 5
  • Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496472
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Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
77
Дополнительно
плотность 1.2 (16х, 4 ступени)
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный

Градуированный ND-фильтр типа Blender для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Снижение света на 0–4 ступени. Отмечен TIPA World Awards 2021. Фильтр HOYA PROND16 GRAD представляет собой градуированный круглый фильтр типа блендера, предназначенный для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Предлагается тем фотографам, которые специализируются в основном на пейзажной фотографии. Фильтр блендерного типа очень универсален и может использоваться в самых разных ситуациях, особенно когда пейзаж и горизонт имеют сложную или неровную структуру. Фильтр HOYA PROND16 GRAD включает технологию ACCU-ND, обеспечивающую высочайшее качество и лучший опыт для фотографа.

Отзывы о товаре Фильтр градиентный Hoya GRAD ND16 PRO 77мм градиентный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Светофильтры ND
Диаметр, мм
77
Дополнительно
плотность 1.2 (16х, 4 ступени)
Производитель
Япония
Тип светофильтра
нейтрально-серый
Страна производитель
Китай
Описание
Градуированный ND-фильтр типа Blender для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Снижение света на 0–4 ступени. Отмечен TIPA World Awards 2021. Фильтр HOYA PROND16 GRAD представляет собой градуированный круглый фильтр типа блендера, предназначенный для уравновешивания яркости ярких и темных областей изображения. Предлагается тем фотографам, которые специализируются в основном на пейзажной фотографии. Фильтр блендерного типа очень универсален и может использоваться в самых разных ситуациях, особенно когда пейзаж и горизонт имеют сложную или неровную структуру. Фильтр HOYA PROND16 GRAD включает технологию ACCU-ND, обеспечивающую высочайшее качество и лучший опыт для фотографа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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