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Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный

7 Отзывы
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Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель SL100Bi, рефлектор, защитная крышка, кабель питания
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
  • Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 495796
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель SL100Bi, рефлектор, защитная крышка, кабель питания
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
24,3 х 20,5 х 12,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х22
Вес, кг.
2.9

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный

Godox представляет новый источник постоянного света для удовлетворения всех потребностей в студийном освещении. Для тех, кто стремится к максимальной мощности при ограниченном бюджете, у Godox есть SL100D и SL100Bi. Компактный осветитель серии SL100 имеет высокую яркость и хорошо подходит для освещения в небольших помещениях. Версия осветителя с индексом D (5600К) является базовым решением с фиксированной цветовой температурой сбалансированной по дневному свету и свету большинства других студийных вспышек, а версия Bi - с регулируемой цветовой температурой, отлично подойдет для творчества. Широко распространенное крепление Bowens упрощает выбор аксессуаров. Хотите стать популярным YouTube-блогером, стримером или контент-мейкером? Осветитель SL100 даст хороший старт.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный

Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чистый свет! все аккуратно упаковано. осталось купить хорошую стойку для него. подключение (вилка в розетку) подходит для наших розеток.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Осветитель - зверь. Качество как всегда у Godox! Супер.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Давное хотел купить свет с постоянной температурой. Долго выбирал и сначала сказал на 60 w. Но потом нашел в этом магазине дешевле и заказал 100D на 100w. Упаковка отлично сделана, все пришло в целостности) при запуске с софтбоксом дает очень мягкие тени. Охлаждение великолепно работает. Совсем не греется! Спасибо за быструю доставку и приятную цену!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Ищущий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный свет, знатно все упаковано, все нормально
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не пользовалась , но свет работает , упакован хорошо , все качественно , с заботой !
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл рабочий, запакован хорошо, в работе ещё не пробовал но работает вроде все как должно
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
Светит прекрасно, купила, как второй постоянник для работы в студии. Свет яркий, все режимы переключаются. На фото 19% всего лишь света включено.Я довольна, спасибо!



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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель SL100Bi, рефлектор, защитная крышка, кабель питания
Выходная мощность, Вт
100
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
24,3 х 20,5 х 12,7
Страна производитель
Китай
Описание
Godox представляет новый источник постоянного света для удовлетворения всех потребностей в студийном освещении. Для тех, кто стремится к максимальной мощности при ограниченном бюджете, у Godox есть SL100D и SL100Bi. Компактный осветитель серии SL100 имеет высокую яркость и хорошо подходит для освещения в небольших помещениях. Версия осветителя с индексом D (5600К) является базовым решением с фиксированной цветовой температурой сбалансированной по дневному свету и свету большинства других студийных вспышек, а версия Bi - с регулируемой цветовой температурой, отлично подойдет для творчества. Широко распространенное крепление Bowens упрощает выбор аксессуаров. Хотите стать популярным YouTube-блогером, стримером или контент-мейкером? Осветитель SL100 даст хороший старт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Оксана Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный чистый свет! все аккуратно упаковано. осталось купить хорошую стойку для него. подключение (вилка в розетку) подходит для наших розеток.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Осветитель - зверь. Качество как всегда у Godox! Супер.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Николай О.

Достоинства:


Комментарий:
Давное хотел купить свет с постоянной температурой. Долго выбирал и сначала сказал на 60 w. Но потом нашел в этом магазине дешевле и заказал 100D на 100w. Упаковка отлично сделана, все пришло в целостности) при запуске с софтбоксом дает очень мягкие тени. Охлаждение великолепно работает. Совсем не греется! Спасибо за быструю доставку и приятную цену!
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Ищущий

Достоинства:


Комментарий:
Отличный свет, знатно все упаковано, все нормально
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Елена Г.

Достоинства:


Комментарий:
Еще не пользовалась , но свет работает , упакован хорошо , все качественно , с заботой !
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2025
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришёл рабочий, запакован хорошо, в работе ещё не пробовал но работает вроде все как должно
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2025
Алина К.

Достоинства:


Комментарий:
Светит прекрасно, купила, как второй постоянник для работы в студии. Свет яркий, все режимы переключаются. На фото 19% всего лишь света включено.Я довольна, спасибо!


Осветитель светодиодный Godox SL100BI студийный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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