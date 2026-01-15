Шахматы и шашки демонстрационные магнитные
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
шахматы
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 980 руб. 3 553 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492717
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
шахматы
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
дерево
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х73х3
Вес, кг.
3.3
Описание товара Шахматы и шашки демонстрационные магнитные
Шахматы и шашки – это универсальные тренажёры. Особенностью данных игр является то, что они воздействуют сразу на два полушария мозга, активизируя как логику, так и абстрактное мышление. Предлагаем вам набор «Шахматы и шашки демонстративные магнитные».
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Бренд
Тип товара
Настольные игры
Тип игры
шахматы
Возраст
от 14 лет
Максимальное количество участников
2
Материал
дерево
Комплектация
игровые элементы, упаковка
Страна производитель
Китай
Шахматы и шашки – это универсальные тренажёры. Особенностью данных игр является то, что они воздействуют сразу на два полушария мозга, активизируя как логику, так и абстрактное мышление. Предлагаем вам набор «Шахматы и шашки демонстративные магнитные».
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
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Достоинства:
Комментарий:
Хлипенькие шахматы, непонятно какой стороной крепить черные
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для занятий в детский сад. Детям понравилось. Занимаются с удовольствием. Фигуры магнитные, держатся на доске хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
ИДЕАЛЬНЫЕ! для дома самое то (не 70х70) Качество на высоте! Металл на жестком основании МДФ! Все крепко, все магнитит, ничего никуда не отваливается! Отличный вариант за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
брала для работы , удобно показывать, играть не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект для занятий с небольшой группой детей!
Достоинства:
Комментарий:
токсичный запах у фигур, долго выветривался. Со временем прошел
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Всё пришло целое. Все детали магнитятся. Супер.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка норм. Хотелось бы потолще сами шахматы. Трудно отлепить.
Достоинства:
Комментарий:
Шахматы как шахматы)) Замечаний нет. Цена-качество вполне на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Фигуры не очень удобно двигать, надо какие то рукоятки к ним придумать. А так норм. Удобно разбирать партии лёжа
Достоинства:
Комментарий:
Шахматная доска хорошего качества,но сами плоские фигурки очень хлипкие.В основе гибкий магнитный лист,на нём поролоновая гибка и ламинированный картон. Я бы предпочел пластиковые фигурки.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и удобный набор! Хорошо использовать на аудиторию в 10-15 учеников.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось, всё качественно сделано, производитель молодец! брала для работы, детям понравилось, играют с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
фигуры не большие,но для демонстрации в не большом классе подойдет
Достоинства:
Комментарий:
На видео продемонстрировал все элементы. На втором видео показал дурацкий мат за белых как пример игры на этой доске.
Достоинства:
Комментарий:
Фигурки немного хлипкие, для аккуратного исползования. Сама доска очень хорошая. Можно подвесить.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка магнитных шахмат и шашек. Брала для подарка. Сами шашки тоже качественные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор для любителей шашек и шахмат. Можно играть, как за столом, так и подвесив.
Шахматы и шашки демонстрационные магнитные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шахматы и шашки демонстрационные магнитные
Достоинства:
Комментарий:
Хлипенькие шахматы, непонятно какой стороной крепить черные
Достоинства:
Комментарий:
Покупала для занятий в детский сад. Детям понравилось. Занимаются с удовольствием. Фигуры магнитные, держатся на доске хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
ИДЕАЛЬНЫЕ! для дома самое то (не 70х70) Качество на высоте! Металл на жестком основании МДФ! Все крепко, все магнитит, ничего никуда не отваливается! Отличный вариант за свои деньги!
Достоинства:
Комментарий:
брала для работы , удобно показывать, играть не удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный комплект для занятий с небольшой группой детей!
Достоинства:
Комментарий:
токсичный запах у фигур, долго выветривался. Со временем прошел
Достоинства:
Комментарий:
Очень довольна покупкой. Всё пришло целое. Все детали магнитятся. Супер.
Достоинства:
Комментарий:
Коробка норм. Хотелось бы потолще сами шахматы. Трудно отлепить.
Достоинства:
Комментарий:
Шахматы как шахматы)) Замечаний нет. Цена-качество вполне на уровне
Достоинства:
Комментарий:
Фигуры не очень удобно двигать, надо какие то рукоятки к ним придумать. А так норм. Удобно разбирать партии лёжа
Достоинства:
Комментарий:
Шахматная доска хорошего качества,но сами плоские фигурки очень хлипкие.В основе гибкий магнитный лист,на нём поролоновая гибка и ламинированный картон. Я бы предпочел пластиковые фигурки.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый и удобный набор! Хорошо использовать на аудиторию в 10-15 учеников.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось, всё качественно сделано, производитель молодец! брала для работы, детям понравилось, играют с удовольствием.
Достоинства:
Комментарий:
фигуры не большие,но для демонстрации в не большом классе подойдет
Достоинства:
Комментарий:
На видео продемонстрировал все элементы. На втором видео показал дурацкий мат за белых как пример игры на этой доске.
Достоинства:
Комментарий:
Фигурки немного хлипкие, для аккуратного исползования. Сама доска очень хорошая. Можно подвесить.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка магнитных шахмат и шашек. Брала для подарка. Сами шашки тоже качественные.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший набор для любителей шашек и шахмат. Можно играть, как за столом, так и подвесив.