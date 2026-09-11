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Митя Весна Доктор 34 см кукла пластмассовая озвученная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Митя Весна Доктор 34 см кукла пластмассовая озвученная

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Митя Весна Доктор 34 см кукла пластмассовая озвученная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
1 330 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492707
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
583

Описание товара Митя Весна Доктор 34 см кукла пластмассовая озвученная

Кукла Митя - из серии «Моя любимая кукла» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В комплект одежды куклы Элла входит: нарядное платье и шляпка из шёлка. Комплект дополняют туфли. Игровые и дидактические возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, аксессуара-сумочки разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка.

Отзывы о товаре Митя Весна Доктор 34 см кукла пластмассовая озвученная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Митя - из серии «Моя любимая кукла» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В комплект одежды куклы Элла входит: нарядное платье и шляпка из шёлка. Комплект дополняют туфли. Игровые и дидактические возможности куклы: при нажатии на звуковое устройство, вставленное в спинку, кукла произносит фразы. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, аксессуара-сумочки разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Митя Весна Доктор 34 см кукла пластмассовая озвученная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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