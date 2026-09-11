Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая
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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%1 240 руб. 2 023 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492704
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х10
Вес, г.
550
Описание товара Мила модница 1 Весна кукла пластмассовая
Кукла Весна Мила модница 1 (В3697) — это обновлённый современный образ куклы в стильной одежде с длинными, волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребёнка. У неё красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы.
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Кукла Весна Мила модница 1 (В3697) — это обновлённый современный образ куклы в стильной одежде с длинными, волнистыми волосами. Эта очаровательная кукла может стать настоящей подружкой для ребёнка. У неё красивые глазки, пушистые ресницы и длинные мягкие волосы, которые можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы.
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