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Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
2 290 руб.
3 077
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492703
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Описание товара Инна-мама Весна 43 см кукла пластмассовая
Кукла Инна-мама Весна из серии «Моя любимая кукла» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В комплект одежды куклы входит: брюки, кофточка, ободок для волос. Комплект дополняют туфли. Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Игровые и дидактические возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, специального аксессуара-рюкзачка с куклой-малышом внутри разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Игры с куклой Инна-мама Весна помогают сформировать у ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона похожи на натуральные. Их можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы.
Кукла Инна-мама Весна из серии «Моя любимая кукла» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В комплект одежды куклы входит: брюки, кофточка, ободок для волос. Комплект дополняют туфли. Производитель оставляет за собой право изменения цветовой гаммы одежды и волос куклы, цвет глаз может варьироваться. Игровые и дидактические возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, специального аксессуара-рюкзачка с куклой-малышом внутри разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Игры с куклой Инна-мама Весна помогают сформировать у ребёнка чувство ответственности, навыки заботы о младших. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона похожи на натуральные. Их можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы.
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