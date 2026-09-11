Телескоп Levenhuk Blitz 76 PLUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Монтировка
есть
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 мм
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 489507
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
есть
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х25х20
Вес, кг.
8
Описание товара Телескоп Levenhuk Blitz 76 PLUS
Levenhuk Blitz 76 PLUS – это рефлектор Ньютона на экваториальной монтировке. Возможности телескопа понравятся начинающему пользователю, который хочет сосредоточиться на изучении дальнего космоса. Оптика хорошо показывает звездные скопления, яркие объекты каталога Мессье, двойные звезды и многое другое. Ближний космос тоже доступен для исследования, особенно Луна и планеты земной группы. Так как телескоп уже укомплектован всеми необходимыми аксессуарами, он станет отличным выбором для подарка.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
простая
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручная
Материал штатива
алюминиевая
Монтировка
есть
Диаметр объектива
76
Максимальное увеличение (X)
152 мм
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Развернуть
Страна производитель
Китай
Levenhuk Blitz 76 PLUS – это рефлектор Ньютона на экваториальной монтировке. Возможности телескопа понравятся начинающему пользователю, который хочет сосредоточиться на изучении дальнего космоса. Оптика хорошо показывает звездные скопления, яркие объекты каталога Мессье, двойные звезды и многое другое. Ближний космос тоже доступен для исследования, особенно Луна и планеты земной группы. Так как телескоп уже укомплектован всеми необходимыми аксессуарами, он станет отличным выбором для подарка.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Levenhuk Blitz 76 PLUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Levenhuk Blitz 76 PLUS