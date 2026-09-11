Штатив Manfrotto 161MK2B
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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
267
Длина в сложенном состоянии, см
105
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 48174
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
267
Длина в сложенном состоянии, см
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
1
Описание товара Штатив Manfrotto 161MK2B
Самый высокий штатив в серии. Обеспечивает устойчивую опору для камер весом до 20 кг на максимальной высоте 2,67 м, этот же гигант способен также опустить камеру до минимальной высоты 44 см. Центральная колонна имеет зубчатый подъёмник и автофиксатор. Для максимальной жёсткости ноги соединяются телескопическими распорками, позволяющими при этом устанавливать их под индивидуально фиксируемыми углами. Стандартное оснащение включает резиновые ножки с убираемыми шипами и жидкостный уровень. Идеален для всех крупноформатных камер. Диаметр ног: 40, 35, 30 мм. Такой же, как 161MK2, только чёрный.
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Теги товара: алюминиевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
нет
Уровень
Да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
20
Минимальная рабочая высота, см
44
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
267
Длина в сложенном состоянии, см
105
Страна производитель
Китай
Самый высокий штатив в серии. Обеспечивает устойчивую опору для камер весом до 20 кг на максимальной высоте 2,67 м, этот же гигант способен также опустить камеру до минимальной высоты 44 см. Центральная колонна имеет зубчатый подъёмник и автофиксатор. Для максимальной жёсткости ноги соединяются телескопическими распорками, позволяющими при этом устанавливать их под индивидуально фиксируемыми углами. Стандартное оснащение включает резиновые ножки с убираемыми шипами и жидкостный уровень. Идеален для всех крупноформатных камер. Диаметр ног: 40, 35, 30 мм. Такой же, как 161MK2, только чёрный.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы, напольные
Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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