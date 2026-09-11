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Штатив Manfrotto 475B купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Manfrotto 475B

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Штатив Manfrotto 475B - фото 1
Штатив Manfrotto 475B - фото 2
Штатив Manfrotto 475B - фото 3
Штатив Manfrotto 475B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
  • Штатив Manfrotto 475B - фото 1
  • Штатив Manfrotto 475B - фото 2
  • Штатив Manfrotto 475B - фото 3
  • Штатив Manfrotto 475B - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 48172
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
1

Описание товара Штатив Manfrotto 475B

Штатив Manfrotto 475B – лучшее решение в том случае, если нужно купить оборудование с отличными характеристиками, предназначенное для студийной фотосъемки. На него можно устанавливать среднеформатные фотокамеры, также возможна установка зеркальных фотокамер с длиннофокусными и среднефокусными объективами. Алюминиевый штатив Manfrotto 475B оснащен трехсекционными опорами и уровнем.

Отзывы о товаре Штатив Manfrotto 475B




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Трипод напольный
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Manfrotto 475B – лучшее решение в том случае, если нужно купить оборудование с отличными характеристиками, предназначенное для студийной фотосъемки. На него можно устанавливать среднеформатные фотокамеры, также возможна установка зеркальных фотокамер с длиннофокусными и среднефокусными объективами. Алюминиевый штатив Manfrotto 475B оснащен трехсекционными опорами и уровнем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Manfrotto 475B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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